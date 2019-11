Toch mildere straf in hoger beroep voor profvoetballer Misidjan wegens zware mishandeling van Roosendaler

Waterover­last verraadt aanwezig­heid twee wietkweke­rij­en in woning Roosendaal

24 november ROOSENDAAL - In een woning in Roosendaal heeft de politie niet één, maar twee hennepkwekerijen opgerold. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, in de Gerard ter Borchstraat. Wateroverlast op het adres verraadde de aanwezigheid van de wietkwekerijen. Een 34-jarige inwoner van Roosendaal is aangehouden.