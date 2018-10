De gemeente Roosendaal zegt de aanvraag van Berkman uiteindelijk buiten behandeling te hebben gelaten. ,,Berkman kon niet aantonen of de eigenaar van het perceel dat het bedrijf op het oog had bekend was met de die plannen of dat hij er toestemming voor had gegeven'', legt een woordvoerster uit. Eerder liet de gemeente Roosendaal al weten twee tankstations zo dicht op elkaar in dat gebied ook wat te veel van het goede te vinden.