Tóch geen oplossing voor druk kruispunt in Oudenbosch: rechter zet streep door het plan

De bewoners van een huis aan de Franciscuslaan zagen de komst van de weg niet zitten, omdat er dan veel meer verkeer langs hun huis komt. Reden de rechter te vragen de plannen even in de ijskast te zetten totdat een bodemprocedure is doorlopen. De rechter heeft dat verzoek afgewezen, maar al wel meteen uitspraak gedaan in de hoofdzaak. Het besluit van de gemeente, om de doorsteek waarmee het verkeer wordt omgeleid zodat de spoorwegovergang aan de Bosschendijk veiliger wordt, wordt vernietigd.

Wederom een fout

De rechter heeft hiertoe besloten vanwege een ‘vormfout’. De gemeenteraad moet officieel een zogeheten verklaring van geen bezwaar afgegeven om de weg toe te staan. Maar volgens het college van B en W was die niet nodig omdat in dit soort gevallen het college gemachtigd is door de raad die zelf te verstrekken. Maar de rechter concludeert dat dat machtigingsbesluit niet op de juiste manier is gepubliceerd en dus niet rechtsgeldig is. Dat zou volgens de behandelende rechter ook geen verrassing moeten zijn voor de gemeente, omdat een andere rechter vorig jaar om precies dezelfde reden een besluit van B en W in een zaak tegen tankstation Sakko naar de prullenbak verwees.