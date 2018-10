Toch een vervolg op Unai Kest Memorial-run in Oudenbosch

Drie maanden na zijn dood organiseerden zijn ouders samen met atletiekclub AVO'83 en voetbalvereniging Victoria de Unai Kest Memorial Run. Honderden hardlopers brachten samen 18.000 euro bijeen. Dat geld ging naar de European Organisation for Research and Treatment of Cancer.

,,Het aantal deelnemers, de bijzondere sfeer en de opbrengst. Het was overweldigend'', zegt Ron Kest, vader van Unai, die maar elf jaar mocht worden. ,,We kregen zeer veel positieve reacties en vooral ook vragen of er een vervolg komt.''

Prinses Maxima Centrum

De knoop is doorgehakt: aanstaande zaterdag 13 oktober komt er een tweede Unai Kest Memorial Run. Niet om per se het succes van de eerste editie te evenaren of overtreffen, maar vooral omdat geld voor onderzoek naar kanker hard nodig is. Het goede doel is dit keer het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.

Start en finish van het hardloop- en trimevenement zijn dit keer op het voetbalterrein van VV Victoria. Voor de tweede Memorial Run hebben zich al 147 deelnemers op gegeve, waaronder 68 sponsors die nu al 3369 euro bijeen gesprokkeld hebben. De ervaring leert dat de meeste lopers het weer afwachten en ter plaatse inschrijven. Het kan tevoren nog via de website unaikestmemorial.nl of ter plaatse bij de inschrijftafel in de kantine van VV Victoria.