Toch een tankstation bij industrieterrein: Sakko wint zaak tegen gemeente Halderberge

BREDA/OUD GASTEL - Tankstationexploitant Sakko heeft met succes de gemeente Halderberge voor de rechter gesleept om alsnog een tankstation op industrieterrein Borchwerf in Oud Gastel te mogen aanleggen. De rechter vindt dat de gemeente het besluit om de vergunning te weigeren op de verkeerde manier heeft gepubliceerd. Binnen vier maanden moet Halderberge een nieuwe beslissing nemen en hij adviseert die in ieder geval ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Sakko wees er tijdens de zitting op dat de afwijzing om het tankstation met duurzame brandstoffen aan te leggen alleen in de plaatselijke huis-aan-huiskrant is verschenen en niet in het digitale gemeenteblad. Daarmee zou er geen sprake zijn van een rechtsgeldig besluit. De rechter is het daarmee eens en wijst de vordering van de tankstationexploitant toe.

Duurzamer plan

Nog belangrijker voor Sakko is dat de rechter het ook eens is met het bedrijf dat het college van B en W niet zelfstandig mag beslissen over de vergunning. Hij zegt met zoveel woorden dat als hij het besluit niet had vernietigd vanwege de verkeerde manier van publiceren, hij dat hoogstwaarschijnlijk zou hebben gedaan omdat B en W hun bevoegdheid om zelf te acteren veel te ruim hanteert.



De kwestie rond Sakko sleept al sinds september 2016, toen diende het bedrijf de eerste aanvraag in. In principe gingen B en W akkoord, maar vonden dat het plan duurzamer moest. Het bedrijf ging aan de slag en kwam halverwege 2017 met de definitieve aanvraag. Laadpalen en duurzame diesel, aangevuld met gewone benzine en diesel. Ook zouden voorbereidingen worden getroffen nog meerdere duurzame brandstoffen aan te brengen. Het dak komt vol zonnepanelen.

Succesvolle gang naar rechter

Begin 2018 gaan B en W akkoord en leggen het plan ter inzage. Diverse concurrerende tankstations maken bezwaar en in november dat jaar wijst de gemeente het plan alsnog af. Het is niet duurzaam genoeg, aldus het college die erop wijst dat de verkoop van duurzame brandstoffen inmiddels een hoge vlucht heeft genomen. Sakko was het daar niet mee eens en wilde een oordeel van de gemeenteraad. B en W weigerden dat en stellen dat zij zelfstandig bevoegd zijn om te oordelen. Reden voor het bedrijf, naar nu blijkt met succes, de gang naar de rechter te maken