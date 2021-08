Toch een streep door Rooskleurig Festival: ‘Onmogelijk om nu een fatsoenlijk festival te organiseren’

Het zit het Rooskleurig Festival niet mee. Na een succesvol debuut tijdens Roosendaal 750 jaar in 2018 zou het feest in 2020 op herhaling gaan. De coronacrisis zette daar een toen streep door. De organisatie verplaatste Rooskleurig daarop naar 28 augustus 2021, maar ook die editie moet nu noodgedwongen afgelast worden.

Gaan festivals Blommenkinders en Mooi Was Die Tijd nog door? ‘Liefst nemen we núl risico’

Trophies Events heeft simpelweg geen andere keuze, zegt het bedrijf in een bericht op Facebook: ,,De nieuwe maatregelen van het kabinet laten het met geen mogelijkheid toe om een fatsoenlijk popfestival te organiseren. Er is te veel onzeker. Zowel aan de kant van de leveranciers, als aan de kant van de overheid die nog geen toezeggingen kan doen over het beloofde vangnet in geval van definitieve afgelasting. En als we daar niet op kunnen vertrouwen en het niet in eigen hand hebben, wordt het risico veel te groot.’’