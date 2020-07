Tóch een streep door kermis in Roosendaal, Wouw nog onzeker

Volgens het gemeentebestuur zijn de gezondheidsrisico’s ondanks alle versoepelingen toch te groot en zijn de coronamaatregelen niet goed te handhaven in de stad.

Er is nog wel gekeken naar alternatieve mogelijkheden, maar ook daar bleken geen haalbare scenario’s tussen te zitten. De kermisexploitanten en de lokale horeca zijn inmiddels op de hoogte gebracht van dit besluit. De Roosendaalse kermis - met zo'n negentig attracties een van de grootste in West-Brabant - had van 4 tot en met 10 september in de Roosendaalse binnenstad moeten staan.

Wouw

Over het door laten gaan van de kermis in Wouw (van 12 tot en met 15 september) is vooralsnog geen besluit genomen. Die zou met verschillende aanpassingen mogelijk wel door kunnen gaan. Het kermisterrein in Wouw is beter in te richten, de bezoekersstromen zijn kleiner en beter te reguleren én de omvang van de kermis is aanzienlijk kleiner.

Het college heeft de organisatie van de Wouwse kermis gevraagd zo snel mogelijk in overleg te gaan met hulpdiensten, kermisexploitanten, horeca en handhavingsdiensten en goed te kijken naar andere gemeenten, om te kijken of er toch manieren zijn om die kermis wél plaats te laten vinden.

‘Verstandig’

Het afgelasten van een van de grootste evenementen in Roosendaal doet pijn, zegt binnenstadswethouder Cees Lok: ,,Maar dit is het enige verstandige besluit dat we konden nemen in de huidige situatie.’’

Quote Bij alle scenario’s bleken de risico’s té groot Han van Midden, burgemeester Er is tot op het laatste moment gekeken naar manieren waarop de kermis wél zou kunnen doorgaan, vult burgemeester Han van Midden aan: ,,Van het anders inrichten van het evenemententerrein tot letterlijk een hek om de kermis en vooraf bij binnenkomst ieders lichaamstemperatuur meten. Maar bij alle scenario’s bleken de risico’s té groot.’’

Exploitanten stonden te trappelen

Lange tijd leek de kermis één van de weinige grote Roosendaalse evenementen die ondanks alle coronaperikelen tóch door zou gaan. Kermismeester Corné Kriesels liet drie weken terug nog in deze krant weten al allerlei maatregelen bedacht te hebben. Zo zou er onder andere een extra lus in het parcours komen met de Wethouder Lanenstraat en Wipwei, zodat attracties beter gespreid konden worden.

Kermisexploitanten stonden volgens hem te trappelen om in Roosendaal nog wat van het door corona verwoeste seizoen goed te maken en belden hem de afgelopen weken plat of ze alsjeblieft een plekje in Roosendaal konden krijgen. Kriesels wil niet op het genomen besluit reageren, hij verwijst naar de gemeente Roosendaal.