Tóch een rotonde op gevaarlijke kruising Schneiderlaan? ‘Die kans is erg groot’

Burg. Schneider­laan in Roosendaal niet vóór 2026 aan de beurt voor opknap­beurt

13 september ROOSENDAAL - Waar de VLP blijft hameren op de gevaarlijke verkeerssituaties op de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal, is de gemeente niet van plan om de reconstructie van deze drukke weg naar voren te halen. Die staat voor 2026 in de boeken.