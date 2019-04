OUDENBOSCH - To van Meel, de eerste vrouw die wethouder van Rucphen werd, is woensdagavond in Oudenbosch op 94-jarige leeftijd overleden. Namens het CDA zat zij tussen 1982 en 1986 in het gemeentebestuur, waarbij ze zich onder meer als pleitbezorger voor Zegge zeer geliefd maakte in haar woonplaats.

Van Meel woonde jarenlang met haar man Jan en hun drie zoons op een boerderij aan de rand van het dorp. Zelf was zij ook afkomstig uit een boerengezin met tien kinderen. Haar echtgenoot overleed in 1986, waarna ze haar politieke loopbaan beëindigde.

Dat betekende geenszins dat zij op haar lauweren ging rusten. Zo stond To van Meel - ‘altijd To, nooit mevrouw’, zoals zij wordt getypeerd – aan de wieg van de lokale Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO), waarin zij bovendien regionaal actief was. In Zegge fungeerde ze negen jaar voorzitter van de KBO-afdeling.

Voor haar inzet voor vrouwen kreeg To in 1989 een koninklijke onderscheiding, in 1994 gevolgd door de pauselijke Pro Ecclesia et Pontifice. Tien jaar geleden prees ze in BN DeStem haar man, die haar alle ruimte liet. Om er met een kwinkslag aan toe te voegen dat ze zo veel weg mocht zijn als ze wilde, op voorwaarde dat er op tijd eten op tafel stond en de koeien gemolken werden. ,Eerlijk gezegd, een hele dag poetsen en je uitsloven was aan mij ook niet besteed.’’