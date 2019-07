Tiny houses voor spoedzoekers in Roosendaal: ‘je moet creatief omgaan met de ruimte’

,,We hadden een sloopwoning in Breda waar we per 1 augustus uit moesten zijn.'' Omdat de Finse Melissa nog een jaar nodig heeft om haar masteropleiding Media en Business aan de Erasmus Universiteit te voltooien en de uit Syrië afkomstige Danny als zzp-er rij- instructeur nog onvoldoende verdient, is het stel aangewezen op sociale woningbouw. ,,Via klikvoorwonen.nl kregen we dit huisje aangeboden'', vertelt Danny die sinds 6 jaar in Nederland woont. ,, Een uitkomst. Het is een prima woning. Klein maar gezellig intiem. Uitstekend geschikt voor hooguit twee mensen. Met kinderen of huisdieren kom je voor deze huisjes niet in aanmerking.''