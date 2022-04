TikTok-musical om zilveren jubileum Markland College te vieren

OUDENBOSCH - TikTok is niet alleen een razend populaire socialemedia-app, het is ook de titel van de jubileummusical op het Markland College Oudenbosch.

De scholengemeenschap bestaat een kwart eeuw en dat wordt zowel op de vestigingen in Oudenbosch als in Zevenbergen met een aantal festiviteiten gevierd. In Zevenbergen onder meer met een reünie in september. Rector Michiel Maas van Markland College Oudenbosch wacht daarmee tot de nieuwbouwplannen zijn afgerond. ,,Over een paar jaar nodigen we dan oud-leerlingen uit om de nieuwe school te bezichtigen.’’

In de jaren negentig fuseerden zo'n beetje alle middelbare scholen in Oudenbosch. Eerst de twee Mavo's met het Thomas More College en in 1996 kwam daar de KTS bij. Daar hoorde een nieuwe naam bij: Markland College, een brede scholengemeenschap met ook Zevenbergen erbij.

Zelfgeschreven musical

De traditie van een musical op school was enigszins in vergetelheid geraakt. Voor het jubileum werd het project opgepakt door leerlingen en docenten. De eerste activiteit was TikTok. In de Utopiazaal was woensdag de première van de zelfgeschreven musical. Muzikaal werden de spelers en zangers begeleid de Markland Musicalband.

Ruim vijftig leerlingen en medewerkers werken mee: acteren, musiceren, decorbouw, grime, verhaal schrijven en de pr. Maas: ,,Ik ben trots dat zoveel talenten samenkomen in deze productie.’’

Big Apple

Het verhaal gaat over Marklanders, die met een TikTok-wedstrijd een reis naar New York winnen. Conciërge Corina mag ook mee. Maar in plaats in de Big Apple komen ze op een eiland en ontmoeten daar superster Dua Ladròn. Wat begint als een feestje verandert al snel in een nachtmerrie wanneer Corina wordt vermist en de leerlingen in aanraking komen met terror-leerlingen.

Overdag wordt de musical gespeeld voor de basisscholen, donderdag- en vrijdagavond voor belangstellenden. Aanvang 19.30 uur.