Tijdelijk geen treinen tussen Breda en Roosendaal

De laatste baklava gaat over de toonbank bij Asya Deluxe in Roosendaal

4 juni ROOSENDAAL - In bakkerij Asya Deluxe in Roosendaal van Emrah Yilmaz en Elif Çanakçioglu-Yilmaz is de etalage rond het middaguur al grotendeels leeg. ,,De echte grote drukte is maandag al geweest’’, vertelt Elif. ,,Wie vandaag nog Marokkaanse koekjes wil, moeten we helaas teleurstellen.’’