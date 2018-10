'Tijd van je Leven' wint Cultuurprijs Roosendaal

'Tijd van je leven' is een project dat de kwaliteit van het leven van ouderen wil verbeteren door creatieve tijdsbesteding. Het is bedacht door Nieuwe Veste Breda, CultuurCompaan Roosendaal en CKB Bergen op Zoom. Bij de prijsuitreiking lieten ouderen zelf zien hoe dat werkt. Door dans bijvoorbeeld, kunnen ze emoties uitdrukken die moeilijk in woorden te vatten zijn. Maar het project is ook bedoeld om ouderen uit hun eenzaamheid te trekken, vertelde Anneke Wijn, coördinator vanuit CultuurCompaan. Voor de Cultuurprijs Gemeente Roosendaal, een award en een bedrag van 750 euro, komen personen, verenigingen of instellingen in aanmerking, die op cultureel of artistiek vlak een bijzondere prestatie met een ruime lokale herkenning in of voor Roosendaal leveren. Naast 'De Tijd van je Leven' waren ook genomineerd: de Gedichtenroute van stadsdichter Eric van Deelen, het Hurksproject en Stichting Blues Promotions, bekend van onder andere Blommenblues en Back to the Fifties.