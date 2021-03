Tientallen ‘vergiskiezers’ voor dichte deur: ‘Onduidelijk dat eerder stemmen niet overal kan’

Bij deze verkiezin­gen is alles anders, ook in Roosendaal

15 maart ROOSENDAAL - Toen vanmorgen om 07.30 uur in Roosendaal vier stembureaus open gingen om mensen uit kwetsbare groepen de gelegenheid te geven hun stem in alle rust uit te brengen, toen zat het werk er voor José Mattheussens-Kroon van de gemeente Roosendaal in principe op.