Tientallen vaten met waarschijnlijk drugsafval gedumpt in Vliet in Roosendaal

Relaxt sfeertje met grijze rockers op festival Mooi was die Tijd in Roosendaal

28 juli ROOSENDAAL - ,,Zit ik hier in zo'n condoom!'' Ank Luthart uit Roosendaal kan er niet mee zitten. In haar regencape geniet ze naast man Con volop van de muziek van Corry Konings. Zaterdagavond is het een vrolijke boel bij festival 'Mooi was die tijd'. Iedereen zingt volop mee en met paraplu's wordt de polonaise ingezet.