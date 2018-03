Tientallen slachtoffers bankroof Oudenbosch voor het eerst bijeen; mogelijk zaak tegen Rabobank

OUDENBOSCH - De gedupeerden van de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch pikken het niet dat zíj moeten bewijzen wat er in hun safe lag. ,Nee, beste Rabobank, u moet eerst maar aantonen dat mijn kluis leeg is', stond woensdag in een anonieme brief die onder de slachtoffers is verspreid.

De vele tientallen betrokkenen kwamen woensdagavond samen in de Turkse Barbaros moskee aan De Baarlebossche in Oudenbosch. De brief die ze van de Rabobank hebben gekregen was het 'entreebewijs'. De gedupeerden hebben zich verenigd in een collectief, dat zich laat bijstaan door een advocaat. De insteek is een mogelijke procedure tegen de Rabobank.

Gemêleerd

Op de parkeerplaats bij het zwembad en de tennisbaan aan De Baarlebossche was geen plaatsje meer vrij toen tegen 19.00 uur de bijeenkomst begon. Het was een zeer gemêleerd gezelschap dat de samenkomst bijwoonde. Auto's uit alle prijsklassen zochten een vrij vak.

In de niet met een naam ondertekende uitnodiging staat veel woede. Vooral dat de klanten nu zelf moeten met foto's en aankoopbewijzen moeten aantonen wat er in de kluizen lag, zint ze niet. ,Ik wil eerst zien dat mijn kluis leeg is! Uw medewerker vertelde mij dinsdagavond dat mijn kluis is geopend. Maar misschien ligt er nog wel een goudmuntje of een briefje van 100 of mijn gouden armbanden.'

Camerabeelden

De gedupeerden zijn zeer wantrouwend naar de bank. En plaatsen zelfs openlijk vraagtekens bij het misdrijf. Uit de brief: 'Kunt u bewijzen dat er daadwerkelijk dieven in de bank zijn geweest? Zijn er camerabeelden? Waarom is er geen alarm afgegaan? Waarom konden de dieven binnen 24 uur 300 tot 350 kluisjes openen?'