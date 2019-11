Tientallen basisscholen in West-Brabant staken op 6 november

Achtervol­ging op A58 eindigt in achtertuin: man uit Oudenbosch (25) opgepakt

31 oktober MOERGESTEL - Een achtervolging op de A58 is in de nacht van woensdag op donderdag geëindigd in een achtertuin in Moergestel. Een 25-jarige inwoner van Oudenbosch is aangehouden. Hij is tijdens de achtervolging opzettelijk ingereden op een politiewagen. Hem wordt onder meer poging tot doodslag ten laste gelegd.