Tientallen activiteiten op Burendag in de regio

Organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds vragen de deelnemers om het evenement in verband met de coronaregels anders op te zetten.

Geen grote gezamenlijke activiteiten, maar gewoon thuis voor de voordeur. Dus geen grote straatbarbecue of buurtbingo, maar elkaar in de tuin helpen of samen een klusje opknappen. Op de website van de Burendag staan allerlei voorbeelden van activiteiten.

Jeu-de-boules

Zo maken buren de wijk Langdonk in Roosendaal schoon en wordt aan de Kalmoesberg een jeu-de-boules-toernooi ‘op afstand’ gespeeld. Ook op de Lupineberg een volle agenda met spelletjes voor de kinderen en een bierspel voor volwassenen. Op het Moureauveld worden kinderen verwend en aan de Cyclaamberg is een kinderspeurtocht uitgezet.

Volledig scherm Gemoedelijk een bakkie koffie drinken en lekker kletsen met de buren op Burendag in 2009 in in buurthuis Keijenburg in Burgerhout. © PETER VAN TRIJEN

Natuurlijk Gastel

In Oud Gastel viert de Martwienkel Burendag en Natuurlijk Gastel maakt een wandeltocht die in de Kerkstraat start. Mensen met een groen hart kunnen terecht aan de Bornhemweg 131 bij Oudenbosch, waar wordt gewerkt aan het egelproject, aan het piratenbos en aan het klimaat. In St. Willebrord worden aan de Luchtenburg 28 al voorbereidingen getroffen op het naderende Halloween.

Drinken

In Sprundel komen buren bij elkaar aan de Molenbaan 5. Nieuwe bloembakken worden opgehangen in de Nieuwe Zoek in schijf, terwijl de bewoners van de Alsemlaan in Oud Gastel samen wat gaan drinken. De bewoners van de Meireweikes in Oud Gastel trakteren zichzelf op een gezamenlijk ontbijt.

Socialer en veiliger

Burendag bestaat sinds 2006 en wordt gezien als de dag waarop buren met elkaar in contact komen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt, aldus de koffiebrander en het Oranje Fonds. Op de eerste Burendag in september 2006 was het idee vooral dat buren met elkaar een bak koffie dronken.

Volledig scherm In 2015 bouwden buren een boomstammenwand in Zegge. © Gerard van Offeren