Tieners opgepakt in park Roosendaal, agenten in linie om recalcitrant groepje uit centrum te krijgen

ROOSENDAAL - Vier tieners zijn in de nacht van zondag op maandag opgepakt in het Emile van Loonpark in Roosendaal. Een van hen sloeg opruiende taal uit naar agenten. De drie andere tieners wilden het park niet verlaten. Dat meldt de politie.