Tienduizenden xtc-pillen in opslagbox en huis van Roosendaler gevonden

Bij de controle van een opslagbox in Roosendaal Noord werden enkele tienduizenden XTC-pillen gevonden door de politie, verpakt in afsluitbare zakken. Agenten deden even later ook nog een huiszoeking in de woning van de huurder van de opslagbox. Ook daar werden nog duizenden pillen aangetroffen. De pillen zijn in beslag genomen.