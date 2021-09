Tiende Theater op Locatie op drie verrassende plekken in Roosendaal

,,Tot nu toe lag de organisatie elke keer bij een andere vereniging", vertelt Elly Hoevenaars van TOL. ,,Maar nu wordt het gezamenlijk aangepakt.” er is nu een TOL-commissie met acht mensen. Er worden bij Theater Op Locatie op drie plaatsen in de stad eenakters gespeeld. Die eenakters zijn speciaal voor het festival geschreven en hebben alles te maken met de locatie waar wordt gespeeld. Welke plekken dat zijn, blijft onbenoemd.

Zestig per avond

Het festival is op 17 en 18 september en op 14 en 25 september. Elly Hoevenaars: ,,Door de coronamaatregelen mogen er maar twintig mensen per voorstelling bij zijn. Dus zestig op een avond.” Als er veel belangstelling is, kunnen er extra avonden bijkomen. Publiek verzamelt steeds om 19.30 uur in de BSC-kantine op sportpark Vierhoeven. Kaarten à 12,50 euro via de website onderlingkunstgenot.nl.