Tien jaar Zegestede: van plakje cake naar tapasarrangement

ROOSENDAAL - Crematorium Zegestede in Roosendaal houdt zondag 11 maart open dag vanwege het tienjarige bestaan. In die periode zag Zegestede een verdubbeling van het aantal crematies. 'Alleen het plakje cake is op z'n retour.'

Het is tien jaar geleden, maar Patrick van den Berg herinnert zich de allereerste open dag van crematorium Zegestede in Roosendaal als de dag van gisteren. ,,Zesduizend bezoekers kregen we te verwerken. Oef."

De operationeel manager van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede wijst vanuit zijn kantoor aan de Ionweg naar buiten. ,,De toegangsweg stond helemaal vol met wachtende mensen. We hadden veel volk verwacht, maar dit overtrof alles." Zegestede houdt zondag 11 maart vanwege het tienjarige bestaan opnieuw open huis. Iedereen is welkom om onder meer de aula, de nieuwe afscheidsruimte, de crematieruimte en afscheidslocatie De Vier Jaargetijden te bekijken. ,,Nu veel mensen Zegestede al kennen, zal het niet meer zo storm lopen, maar we zijn op alles voorbereid", lacht Van den Berg.

Quote Een basiscrematie kost 1.450 euro. Dan verblijven de nabestaanden twee uur in het crematorium Patrick van den Berge, Zegestede

In tien jaar tijd verzorgde Zegestede 8.800 crematies. ,,Je kunt gerust stellen dat we in een behoefte voorzien. Begin deze eeuw werd de druk op ons crematorium in Bergen op Zoom steeds groter. Niet zo gek als je weet dat in deze regio 80 procent van de bevolking kiest voor een crematie. In 2008 begonnen we in Roosendaal met 540 crematies, dat aantal is inmiddels verdubbeld tot 1040."

Hoe duur is cremeren eigenlijk? De operationeel manager schetst dat een basiscrematie 1.450 euro kost. ,,Dan hebben de nabestaanden de aula een uur ter beschikking en daarna is er eveneens een uur gereserveerd in de ontmoetingsruimte."

Worstenbrood

Volledig scherm De beelden van de drie zwanen zijn kenmerkend voor crematorium Zegestede in Roosendaal. © Zegestede Van den Berg merkt op dat de meesten meer tijd reserveren. ,,In de loop der jaren zijn we veel flexibeler geworden. Het klassieke model van een plechtigheid en daarna koffie met cake komt bijna niet meer voor. Mensen maken het persoonlijker. Als opa Piet liefhebber was van worstenbroodjes, dan zorgen we voor worstenbroodjes. Of als er behoefte is aan friet met kroketten of een wat chiquer arrangement, dan kan dat ook. We hebben een complete horecakeuken en personeel met veel horeca-ervaring."

Niet alleen de horeca is veelzijdiger geworden, ook de invulling van de plechtigheid zelf. ,,Ik weet nog goed dat we in Bergen op Zoom een mobiel kastje hadden dat als beamer diende. Nu hebben we op beide locaties professionele schermen want bij bijna elke dienst laat de familie foto's en video's van de overledene zien."

Roofvogels

Huisdieren mogen tegenwoordig ook mee naar binnen. Meestal zijn dat honden, maar Van den Berg maakte het een keer mee dat er zelfs roofvogels in de aula zaten. ,,Met de nadruk op zaten, ze hebben niet gevlogen. De gasten vormden samen met hun roofvogels buiten een erehaag en een aantal vogels ging dus ook mee naar binnen. Heel indrukwekkend."

Naast de grote aula (capaciteit van 350 plaatsen) heeft Zegestede sinds vorig jaar ook afscheidslocatie De Vier Jaargetijden beschikbaar. ,,Deze ruimte is geschikt voor tachtig personen en is dus een stuk intiemer. Door gesprekken met uitvaartondernemers en nabestaanden, merkten we dat er ook behoefte was aan een kleinere, sfeervolle ruimte met veel licht en hout."

Voldoende capaciteit

Zegestede heeft ruimte om uit te breiden, maar volgens Van den Berg is er samen met Bergen op Zoom nu nog voldoende capaciteit. Hij merkt op dat inwoners uit Bergen op Zoom en omgeving weinig tot geen gebruik maken van het Roosendaalse crematorium. ,,Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 1 procent uitwijkt naar Roosendaal, andersom is dat 15 procent. Dat zijn vooral mensen uit dorpen als Wouw en Heerle. Een krab blijft kennelijk toch een krab en wil z'n uitvaart niet op Roosendaals grondgebied."

De open dag vindt zondag 11 maart plaats tussen 13.30 en 16.30 uur. Na de rondleiding worden bezoekers getrakteerd op koffie. Met cake.