Tien jaar geleden ging RBC failliet: ‘Maar misschien was het wel de wedergeboorte van de club’

Nee, RBC-supporter Arjen Klep weet niet meer waar hij was, die 8 juni 2011, vandaag precies tien jaar geleden. Het faillissement was volgens hem vooral een optelsom. ,,De club zat in zó'n negatieve spiraal, na een dramatisch slecht seizoen, dat het niet heel verrassend was. Er was bij mij toch een soort berusting, dat was raar. Zo van: het geploeter, het pappen en nathouden en het schooien om geld, is eindelijk voorbij. Het faillissement deed natuurlijk wel veel zeer, maar RBC deed toch al veel zeer.”