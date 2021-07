Thuiswedstrijd voor Gijs Scholten van Aschat: Zinderende voorstelling in het Vrouwenhof

Betovergrootvader was eigenaar

Voor Gijs Scholten van Aschat is dit een thuiswedstrijdje; zijn betovergrootvader was tot 1903 de eigenaar van landgoed Vrouwenhof en de bijbehorende villa. ,,Hij was belastinginspecteur’’, vertelt de acteur. ,,Dat was toen best lucratief, want je mocht een percentage van wat je geïnd had behouden.’’