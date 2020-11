Thuis op de bank verbaast Marjolein zich over hetgeen ze in Kamp van Koningsbrugge allemaal doet

Pedellen

Aan boord worden zowel cursisten Dennis als Lotfi overmand door slaap, maar de twee overgebleven vrouwen uit Brabant (naast Marjolein van Loenen ook Kendra Pennings uit Waalwijk) roeien onverwoestbaar verder. Hoe houdt ze zich zo lang wakker? ,,Ik praat en zing veel in mezelf en ik probeer elke uitdaging als heel bijzonder te beschouwen‘’, zegt Marjolein, ,,Het is heel gaaf om middenin de nacht op een rivier te mogen peddelen. Bijkomend voordeel is dat Kendra en ik beide niet zo lang zijn, dus iets meer speling met onze benen hadden.‘’

Camouflage

De opdrachten komen steeds beter bij de werkelijke situaties bij missies. Groene gezichten ter camouflage, zwaardere uitrusting. En dan in het bos een zwaar gewonde collega in veiligheid brengen of in een onbekend gebouw informatie verzamelen over een gegijzelde ambassadeur. Marjolein: ,,Op zich te doen, ware het niet dat er voortdurend stoorzenders in het gebouw waren. Doel was om je te focussen op de gegevens en je niet af te laten leiden door een gewonde man of een agressieve hond.‘’