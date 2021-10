Thomas Melisse voor derde keer lijsstrekker VVD Halderberge

Centrum van Oud Gastel op de schop: mogelijk verdwijnt de histori­sche lindeboom

13:00 OUD GASTEL - Het had nogal wat voeten in aarde, maar begin deze maand is de Sinkegroep Infra dan toch begonnen met de aanleg van een nieuw stamriool in het centrum van Oud Gastel. En passant krijgt ook de Markt in het dorp een nieuw smoel.