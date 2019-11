Theunis: ‘Tien extra woonwagens op bestaande kampjes, nieuw kampje duurt zeker twee jaar’

Extra bijeen­komst over tracés ontslui­tings­weg voor het nieuwe Bravis ziekenhuis

11:52 ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal belegt een extra bijeenkomst om alle varianten voor een ontsluitingsweg naar het nieuwe Bravis ziekenhuis te bespreken met inwoners. ,,De brandende vraag bij bewoners is hoe de bereikbaarheid en ontsluiting geregeld gaan worden. Daar moeten we meer tijd voor in ruimen”, zegt wethouder Toine Theunis.