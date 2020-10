Theunis reserveert wel voor sociaal domein maar niet voor coronacrisis

Een ander financieel risico voor de gemeente is de coronacrisis. Maar is het eigenlijk wel een risico? De problemen zijn er al. De tweede lockdown dreigt. Eigenlijk is het wel zeker dat corona in 2021 nog voor problemen gaat zorgen. Toch reserveert Theunis daar geen geld voor.



,,We houden er geen rekening mee", zegt de wethouder. ,,We hopen dat het probleem in 2021 is opgelost. Als dat niet zo is, moeten we bijsturen. We hebben de afgelopen tien jaar laten zien dat we maatregelen kunnen treffen op het moment dat het nodig is.”