Theunis: 'geen probleem aan Roosendaals spoor'

ROOSENDAAL - Wat wethouder Toine Theunis betreft is er helemaal geen probleem met de nooit gebruikte goederenspoorlijn op Borchwerf II in Roosendaal. Deze week werd hierover bekend dat er een overeenkomst ligt met een bedrijf dat de lijn niet tussen 8.00 en 17.00 uur gebruikt mag worden. Daardoor is deze onaantrekkelijk voor de bedrijven die van de lijn gebruik willen maken.

Momenteel liggen De Rooij Logistics en pallethandel PKF aan de spoorlijn. ,,Zij kunnen toch na vijf uur rijden. Als er al een probleem is, dan is dat het gegeven dat zij blijkbaar te weinig wagons vullen om een vervoerder zo ver te krijgen dat die ze komt ophalen.'' Om dat probleem te verhelpen, wordt er gedacht aan het inrichten van een perceel naast de toekomstige milieustraat als emplacement. Daar kunnen andere bedrijven de wagons stallen. Eventueel kunnen deze worden aangevuld met containers van de milieustraat zelf. Theunis is binnen het college van B en W aangesteld tot woordvoerder van deze kwestie: ,,Als er dan een colonne van 20 wagons gevormd wordt, kan een locomotief ze komen ophalen.''

Weggegooid

Dan is meteen het probleem van de rijtijden opgelost, als met het emplacement wordt afgesproken voor 8.00 of na 17.00 uur te rijden. Theunis is intussen in gesprek met het bedrijf Daza Opticare over de strak vastgestelde tijden. ,,Niet alleen daarover, het is altijd goed om met elkaar te spreken.''

Dat de spoorlijn sinds de aanleg in 2013 nooit is gebruikt, ziet Theunis niet als weggegooid gemeenschapsgeld. ,,Omdat deze lijn door de bedrijven zelf is betaald, met het ophogen van de grondprijzen.'' De gemeente Roosendaal heeft na een juridische procedure het bedrijf De Rooij ruim een half miljoen euro schadevergoeding moeten betalen toen het bestemmingsplan niet op tijd was gewijzigd, voor die spoorlijn. Theunis: ,,En sinds die er ligt, maakt het bedrijf er geen gebruik van.''