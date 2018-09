Theatrale torenklim bij Open Monumentendag

De samenwerking met TongerloToneel is een bijzondere. Raats heeft niks teveel gezegd, want het beklimmen van de smalle en steile trapjes in de kerktoren is spannend.

Je snapt meteen waarom er per groep maar zestien mensen meekunnen, het is dringen op de kleine verdiepingen. Op iedere etage krijg je iets te horen over de geschiedenis van de Sint Jan. Maar ook ontvouwt zich in etappes het verhaal dat TongerloToneel vertelt. Daaraan ligt de waargebeurde schoenpoetszwendel van 'Pietje Erdal' ten grondslag. Die ging als marskramer langs de boeren in het buitengebied met huishoudelijke artikelen, waaronder de beroemde schoensmeer van Erdal. Maar toen die niet meer te krijgen was, verzon Pietje een list. Hij mengde roet met lijnolie en stopte dat in blikjes Erdal van de vuilnisbelt. Alleen loopt Pietje tegen de lamp en op de vlucht vindt hij asiel in de Sint Jan. Dan is er nog de pastoor die raad vraagt bij Maria en de koster en inspecteur, op zoek naar het Erdal-spook.

De zussen Claudia Steendijk en Sandra Hamerlinck staan in dubio: wint de hoogtevrees of de nieuwsgierigheid? Want de laatste trapjes, naar het carillon waar Toni Raats aan het spelen is, zijn wel heel smal en steil. ,,Straks achterstevoren naar beneden'', adviseert Toni Raats dan ook. Uiteindelijk gaat Claudia stoer naar boven.,,Eng, maar wel heel bijzonder'', zegt ze achteraf. De watertoren die dit weekend ter gelegenheid van open monumentendag is geopend wil ze ook graag zien. De zussen zijn ook al eens op te televisietoren geweest. ,,Dat was vooral heel bijzonder omdat we n die buurt zijn opgegroeid. Dat was prachtig, we zagen ons oude huis liggen en konden zo in de tuin kijken'', vertelt Sandra.

Boven vertelt Raats over de beiaard met maar liefst 48 klepels. ,,De oude klokken waren geschonken door V&D'', vertelt een van de aanwezigen die de voormalige koster van de Sint Jan blijkt te zijn. Dat wist Toni Raats al en het heeft hem op een idee gebracht: ,,Rosada wil graag de banden met de stad aanhalen. Ik heb ze gevraagd of ze een 'bes-klok' willen doneren. Dan is het orgel helemaal compleet.''