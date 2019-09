Theaterwerkplaats Tiuri winnaar Cultuurprijs Roosendaal

Inwoners Roosendaal winnen 200.000 euro bij Postcode Loterij, Nispen 175.000 euro: ‘Dit komt op een heel goed moment’

13 september ROOSENDAAL/NISPEN - Een grote verrassing voor zes deelnemers van de Postcode Loterij in Roosendaal en voor 28 deelnemers in Nispen. In de Eleolietdijk in Roosendaal en aan de Oostmoer in Nispen is de Postcode Straatprijs gevallen in de augustustrekking. De gelukkige winnaars donderdag met de bekende gouden envelop, waarmee een bedrag van 200.000 werd gedeeld in Roosendaal en 175.000 euro in Nispen.