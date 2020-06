Theaterrestaurant Over de Tong failliet: vijf vragen aan directeur Jan Hein Sloesen

Wat is er precies failliet?

,,Voor theaterrestaurant Over de Tong is - op eigen verzoek - het faillissement aangevraagd. Met theater De Kring is niks aan de hand, omdat wij subsidie krijgen van de gemeente. Het horecagedeelte is een bedrijf. Net als de rest van de horeca in Roosendaal. Een aparte bv, maar wel heel nauw verbonden met de voorstellingen in het theater.”