Theatergroep Drie Maal Plankenkoorts geeft mannen stoomcursus stoer zijn in het Openluchttheater Nispen

Voor Mieke Dierckx waren de oorlogsja­ren bevrijdend

10:00 ROOSENDAAL - Voor Mieke Dierckx (88) was de oorlog vooral een manier om aan het dagelijks leven te ontsnappen. Een weinig gelukkige jeugd lag daaraan ten grondslag. Toen ze in de bevrijdingsjaren Jan Dierckx leerde kennen, trok ze snel bij hem in. ,,Thuis, aan de Wouwseweg, was ik niet langer welkom. Ik was enigst kind, maar mijn ouders hadden meer op met elkaar dan met mij. Zelf bleef mijn huwelijk kinderloos. Misschien wel daarom. Ik heb mijn meisjesnaam nooit meer gebruikt.‘’