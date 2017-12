Theaterclubs toch weg uit Essent-gebouw Roosendaal, gemeente zoekt naar alternatief

Nicky Broos: 'Toeristisch Fonds Rucphen nog in peuterfase'

16:48 RUCPHEN - Het Toeristisch Fonds Rucphen staat aan de vooravond van een ‘doorstart’. Na de eerste twee jaar is er nog 40.000 euro over om nog eens twee jaar lang projecten mee op te zetten. Prominent lid van de Werkgroep Toeristisch Fonds Nicky Broos vindt de term doorstart echter te negatief klinken. ,,Het is gewoon wennen. Het fonds is net geboren en zit nog in de peuterfase.’’