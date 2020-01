Theater-diner in Roosendaal moet armoede bespreekbaar maken

Woensdagavond was in het Huis van de Westrand het tweede van drie dineravonden in Roosendaal. In december was er al een avond in Parrotia en de reeks wordt op 5 februari afgesloten. Honderd mensen zaten aan aan het diner in de Westrand. Mensen die zelf met armoede te maken hebben, maar ook bijvoorbeeld hulpverleners van diverse instellingen, wooncorporatie Alwel en mensen van de gemeente.