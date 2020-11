The Butcher: stoer vlees met de nostalgie van vroeger

OUD GASTEL - Het moet een feest voor de pure vleesliefhebber worden. Vandaag opent Patrick van Elteren zijn nieuwe vleesatelier The Butcher by Patrick. ,,Ik ga terug naar het stoere slagersambacht, zoals dat een halve eeuw terug werd beoefend.‘’

De transformatie van Keurslager tot The Butcher duurde vanwege corona langer dan gehoopt, maar vlak voor de feestmaand gaat de 37-jarige Gastelaar echt los. ,,We pasten niet meer in het keurslijf van de Keurslager. Op een goede manier afscheid genomen en met het nieuwe concept de toekomst in.‘’

De coronamaatregelen mochten dan zijn catering-tak nadelig beïnvloeden, voor de nieuwe slagersformule pakt het vooral gunstig uit. ,,Consumenten kopen bewust weer vaker lokaal. Daarbij mag de lat hoog liggen. Zij willen echt vlees, ter plaatse verwerkt. Dat is precies hoe wij werken. De Blond d’Aquitaine runderen staan gestald op ons eigen bedrijf, de varkens in Achtmaal. In het vleesatelier verwerken we jaarlijks honderden runderen en varkens voor eigen slagerij, boerderijwinkels en toprestaurants.‘’

Terug naar de basis, dat beoogt Van Elteren met The Butcher. ,,Mijn ouders begonnen in de jaren zeventig al met het slachten en verwerken van eigen vlees. Voor mij is het gepassioneerd beenhouwen de normaalste zaak van de wereld, alleen daardoor droeg ik het te weinig uit. Wij zijn eigenlijk altijd al boerderijwinkel geweest, maar in de slagerswinkel in de Kerkstraat straalde dat niet uit.‘’

Met de Engelse naam, het logo met twee stevige armen waarin een mes en hakbijl komt het robuuste karakter van de vleesverwerkers meer naar voren. Ook de slogan is Engels: ‘Good food for meatlovers'. ,,Spaaracties richting kerst gaan met zogeheten butchercoins als variant op bitcoins, maar aan de klanten vertel ik het verhaal van ons vleesatelier en smaaktheater gewoon in het Nederlands hoor.‘’

Een eerlijk en goed verhaal, dat is wat hij op wil hangen. Moet ook wel, want Van Elteren beseft dat de vegetarische markt steeds verder oprukt. ,,Over tien jaar wil bijna vijftien procent van de Nederlanders geen vlees meer op z'n bord. Voor dat overige percentage van de bevolking staan wij in de aanslag om het beste vlees uit ons vee te halen. Dan we met passie voor het ambacht en met de nostalgie van vroeger.‘’