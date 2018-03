The 70’s Unplugged zingt Fleetwood Mac: 'Rumours zit in ons collectief geheugen'

Voorheen heette de band Pure 99. Omdat ze voor 99% pure liedjes speelden. Vooral die uit de hoogtijdagen van The Eagles, Neil Young en nog zoveel andere helden. Het oudste bandlid Jan Willem Verbeek (55) uit Muiderberg groeide er mee op. ,,Veel van die songs staan nog altijd als een huis. Ook als wij er een eigen draai aan geven. De andere bandleden zijn jonger, maar al hebben zanger Joost Dobbe (36) en zangeres Vannessa Thuyns (40) die periode niet bewust meegemaakt, zij zijn net zo idolaat van de muziek uit die tijd.”

Rumours

Normaliter speelt de band alles helemaal akoestisch. Voor de huidige tournee staat echter het repertoire van Rumours van Fleetwood Mac centraal. ,,Er wordt zo nu en dan een elektrische gitaar ingeplugd, want een paar songs vragen om een iets stevigere benadering. Rumours, uit februari 1977, is een uniek album. Hoeveel ken jij er waar zoveel hits op staan? Ieder nummer zit in ons collectief geheugen. De sfeer was anders dan alles wat eerder verscheen. Er is een jaar aan gewerkt, want het mocht wat kosten. Er is een cross-over aan stijlen. Soms klinkt de band folky, maar er staat ook echte pop en rock op, terwijl de band oorspronkelijk uit de blues kwam.”

Volledig scherm The 70's Unplugged © Hans-Peter van Velthoven

Volgens Jan Willem (gitaar/dobro/mandoline) kwamen op Rumours Engeland en Amerika samen in één band. ,,Via twee echtparen, vol persoonlijke strubbelingen. De opnamen waren nog niet begonnen of de ellende op het relationele vlak begon. Iedereen deed het met iedereen, de Amerikanen zaten zwaar aan de drugs en de Britse Christine McVie kon niet van de drank afblijven. Dat alles lees je terug in de teksten. You can go go your own way…, ja ja. Ook muzikaal leverde het prachtige songs op, met dat machtige gitaargeluid van Lindsey Buckingham, die mooie rauwe stem van Stevie Nicks en die warme vocalen van Christine McVie.”

Eigen manier

The 70’s Unplugged speelt zaterdag alle liedjes van Rumours, maar in een andere volgorde als op de plaat. ,,We spelen er ook songs van anderen tussendoor. Die stammen uit dezelfde periode of sluiten er thematisch bij aan. We zijn geen standaard tribute band. We doen het op onze manier, verkleden ons niet, passen arrangementen aan, maken sommige liedjes wat leger en dikken andere juist weer wat aan. We spelen ook songs van Neil Young, The Eagles en George Harrison, maar ook Linda Ronstadt komt langs met It’s So Easy. Linda kwam overigens ook echt bij de opnamen van Rumours langs in de studio. Zij keek naar Fleetwood Mac op, maar andersom keek de band destijds ook naar haar op, want zij was toen stukken populairder.” Na Rumours (wereldwijd zijn er ruim 40 miljoen albums verkocht) was dat anders.