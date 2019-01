Tessa tekent het beste voor duizend boekjes Sjors Sportief en Creatief

HOEVEN - Prominent op de foto in de krant hoeft van Tessa uit groep 8 van basisschool Uniek niet per se. Ze heeft haar doel bereikt door én een mooie tekening te maken én zoveel mogelijk mensen op haar te laten stemmen. Gisteren was de feestelijke prijsuitreiking van de tekenwedstrijd als aftrap voor Sjors Sportief en Creatief.

Wethouder Thomas Melisse was naar Uniek in Hoeven gekomen om de prijs - een dagje uit voor de hele klas naar Splesj - uit te reiken. ,,In jou geval niet ver van huis, maar toch leuk genoeg. Bovendien eeuwige roem en je tekening op het Sjors-boekje.‘’

De gemeente Halderberge doet al heel wat jaartjes mee aan eerst Sjors Sportief, later ook Creatief. Vorig jaar sloten 484 kinderen aan voor een trainingsochtendje bij bijvoorbeeld de atletiekclub of een schildercursus in een atelier. Melisse juicht het project toe, juist omdat zo nog meer kinderen in het verenigingsleven stappen of zich toeleggen op een bepaalde sport of culturele activiteit. ,,En er komen steeds weer nieuwe activiteiten bij, soms aangedragen door de kinderen zelf. Zo hoorde ik hier op de school dat ze graag cupcakes willen maken. Ideetjes als deze worden meestal snel opgepikt door de verenigingen, die mee doen aan Sjors Sportief.‘’

Het programma voor komend voorjaar krijgen de kinderen uit Halderberge over twee weken gepresenteerd in een handig Sjors-boekje in een oplage van 1000 stuks. De cover ervan is voorzien van Tessa's tekening met een sportende en creatieve mascotte Sjors erin verwerkt. De wethouder complimenteerde haar niet alleen met de tekening, ook de campagne om zoveel mogelijk mensen op haar te laten stemmen verdiende zijn lof. ,,Je bent zelfs de huizen in Hoeven afgegaan, daar kan ik in campagnetijd nog wat van leren.‘’

Melisse was in gezelschap van combinatiefunctionaris Angelique de Krom, die Sjors Sportief en Creatief begeleidt. De meeste workshops waar leerlingen aan mee kunnen doen, worden gratis aangeboden. Dat gaat van paardrijden tot lasergamen, toneelspelen en scouting. Melisse: ,,Wat ons betreft kan sport- en cultuurdeelname nooit groot genoeg zijn.‘’