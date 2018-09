Terugkijken op het weekend Roosendaal 750 jaar

Goed verkeersge­drag wordt beloond met nieuwe speeltuin

9:00 OUDENBOSCH - Automobilisten, die de komende drie weken te hard rijden in de Broeder Christofoorlaan in Oudenbosch krijgen een elektronisch duimpje omlaag. Wie zich wel aan de snelheid houden, sponsoren indirect de komst van een speeltoestel in de straat.