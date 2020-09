Terre des Hommes verdwijnt uit de Roosendaalse binnenstad

Daarmee komt er na bijna vijf jaar een einde aan de Roosendaalse vestiging van Terre des Hommes, één van de 45 zaken die de organisatie in ons land heeft. Terre des Hommes is een organisatie die zich vecht tegen kinderuitbuiting, kinderarbeid en seksuele uitbuiting van minderjarigen, vooral in Azië en Oost-Afrika.

Onvermijdelijk

Jammer maar onvermijdelijk, zegt Karin Franken, voorzitster van het Roosendaalse winkelbestuur: ,,We redden het gewoon niet.’’ Dat heeft volgens haar verschillende oorzaken, maar de belangrijkste is toch wel dat er simpelweg te weinig omzet wordt gedraaid. Franken: ,,Bijna onze volledige opbrengst gaat op aan onze vaste lasten, daardoor gaat er amper nog geld naar Terre des Hommes zelf. Terwijl de winkel dáár juist voor bedoeld is.’’ Daar kwam de coronacrisis nog eens bovenop, waardoor de zaak eerder dit jaar al eens noodgedwongen de deuren moest sluiten. Een periode waarin de club ondanks de tegemoetkomingen van de verhuurder wel kosten bleef maken. Franken: ,,Dat hakte er stevig in. Nog zo’n lockdown en we zouden rode cijfers schrijven.’’

Vrijwilligerstekort

Daarnaast kampt de ploeg met een tekort aan vrijwilligers. De club van vijftien is niet genoeg om de winkel vaak genoeg open te laten zijn. Terre des Hommes trok hierover vorig jaar al in deze krant over aan de bel.



Een oproep voor extra krachten mocht niet baten, zegt Franken: ,,Sinds we na de eerste versoepelingen weer open mochten, hebben we daarom onze openingstijden al aangepast. We zijn nu vijf dagen in de week open, van 12.00 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van dinsdag en zondag. Dat is met vijftien man al een hele puzzel. Zijn er drie man ziek, dan hebben we al een groot probleem.’’