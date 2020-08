Terrasje pakken? Registreren! Zo verliep de eerste dag

Vrouw moet rijbewijs inleveren na weigeren ademanaly­se in Roosendaal

12:12 ROOSENDAAL - Een 38-jarige vrouw uit Eindhoven heeft zondagnacht haar rijbewijs in moeten leveren nadat zij betrapt werd op rijden onder invloed in Roosendaal. De vrouw weigerde meerdere keren een ademanalyse, waarna zij haar rijbewijs in moest leveren.