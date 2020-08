Terras in de Weij was geen goudmijn, maar het bracht beslist reuring

Drie maanden lang mocht de tuin voor het gerestaureerde Koetshuis ingericht worden terras, een gezamenlijk initiatief van De Drie Weesgegroetjes en Het Hooihuis. Die samenwerking is goed bevallen ook al blijven er aan het eind van de rit zo gek veel centjes over. ,,Er waren veel mooie dagen bij en soms liet het weer geen terras toe, dan bleef de tuin dicht. Een escape naar binnen hadden we niet‘’, zegt Koen Bakker van het Hooihuis.

,,We kenden elkaar tevoren al goed, zowel zakelijk als privé. We hebben dezelfde filosofie over het vak. De klik was er snel. Dat de gemeente extra terrasruimte in de binnenstad toejuichte, was mooi meegenomen.‘’

Soms was er live muziek, zoals op de gamba-avond en de quiz. Bakker: ,,Daar moesten de mensen tevoren voor reserveren.‘’ Maximaal konden Bakker en Haroun Hijman en Floor Bleijenberg van De Drie Weesgegroetjes 140 mensen zitten.

Over de aanloop zijn de exploitanten niet ontevreden. ,,Maar het is ook weer geen goudmijn. We hebben wat reuring teweeg kunnen brengen en voor Haroun en Floor met hun beperkte binnenruimte in de Drie Weesgegroetjes was het een uitkomst.‘’

Of er een vervolg komt? Bakker weet het niet. ,,Het was een uitvloeisel van de coronamaatregelen. In deze tijden heeft ver vooruit kijken niet zo'n zin.‘’