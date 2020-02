‘Tent op Jezuïetenplein brengt reuring in Oudenbosch en o ja: Try moet ook terug komen’

Aanleiding voor de Oudenbosschenaar is de moeite die sommige ondernemers aan het plein hebben om het hoofd boven water te houden. ,,De eerste jaren rekende het vastgoed geen huurprijs, toch gingen veel winkels failliet en nieuwe ondernemers waren moeilijk te vinden. Ook de horeca heeft moeilijke jaren gehad, elk duwtje in de rug is meegenomen.”

Van Spaandonk (77) zegt weer voldoende energie te hebben om zijn plannen voor een gezellig centrum in de Koepelstad te promoten. ,,Wachten tot het religieus centrum van Oudenbosch helemaal klaar is, duurt me te lang. Met betrekkelijk eenvoudige middelen krijgen we heus meer leven in de brouwerij.‘’

EK voetbal op plein

De aanschaf van een grote tent, de oprichting van een vriendenstichting voor het Jezuïetenplein en de steun van de Oudenbossche bevolking en het bedrijfsleven moeten voor nieuw elan zorgen. Van Spaandonk wil met de stichting zelf een grote tent en twee pagodetenten aanschaffen, die zo'n keer of zes geplaatst wordt op het Jezuïetenplein. ,,Dus niet alleen met Koningsdag, maar ook rond kerstmis, tijdens het EK voetbal enzovoorts.”

Quote Eigenlijk zou er weer zoiets als jongeren­cen­trum Try moeten komen met muziek, film en cultuur Kees van Spaandonk, Oudenbosch

Try

Bij elke gelegenheid staat de tent een paar dagen, zodat alle leeftijdsgroepen aan bod komen. Het muzikale aanbod kan daar op worden aangepast, denkt Van Spaandonk hardop. Het mes snijdt aan twee kanten: de jongeren trekken minder snel weg naar steden als Roosendaal of Breda en de plaatselijke horeca profiteert mee. ,,Eigenlijk zou er weer zoiets als jongerencentrum Try moeten komen, bijvoorbeeld in 't Proeverijtje met muziek, film en cultuur.”

Vrijdag is voor de jeugd

Is de vrijdag voor de jeugd, op zaterdag kan het gezin in en rond de tent terecht, zondag de sportclubs en op maandag de ouderen. ,,We zullen verenigingen moeten stimuleren hun activiteiten naar het Jezuïetenplein of de tuinen van Tivoli te brengen.”

Jeu-de-boules

De vinoloog zegt dat het plein op zich al redelijk benut wordt. Naast Koningsdag is er een bierfestival en Shantykoren-festival. ,,Maar er kan veel meer. Jeu-de-boulestoernooien, volleybal, een filmvertoning door Fanfare, een modeshow, de schuttersfeesten van Concordia Florebit en om de drie jaar een taptoe vanuit de basiliek zo het plein op.”