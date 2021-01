Tennisclub Wouw bestaat 50 jaar, maar kan dat niet vieren

Die willen liever dat de voetbalvelden in hun dorp worden opgeknapt in plaats van ‘tennisbanen voor de elite’. Toch duurt het tot 6 april 1971 voor de vereniging tot stand komt, maar op 29 mei van dat jaar opent burgemeester P. Sanders met een ‘onvervalste backhand’ de twee bitulacbanen.



,,In de jaren daarna groeit de vereniging ongekend en op het hoogtepunt hadden we 600 leden en was er een wachtlijst. Toen we de accommodatie van de gemeente over konden nemen, hebben we samen met tientallen vrijwilligers de schouders er onder gezet en is er een tennispark tot stand gekomen met zeven banen, kleedruimtes en een eigen kantine”, zegt Coppens niet zonder trots.