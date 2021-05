TenneT begint donderdag met veldonderzoek op tracé nieuwe hoogspanningsleiding

Later dit jaar nemen de ingenieursbureaus Antea Group, Sweco en Tauw/Witteveen & Bos de rest van het tracé onder de loep. Nagaan of er op het tracé sprake is van mogelijke plant- en bodemziekten is een belangrijke eerste stap in uitgebreider veld- en bodemonderzoek, aldus TenneT. De nieuwe 380 kV-lijn loopt straks van Rilland en Bergen op Zoom, via Roosendaal en Moerdijk naar Geertruidenberg en Tilburg. De leiding is nodig omdat de vraag naar elektriciteit steeds groter wordt.