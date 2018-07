Telefoons, geld en drugs gevonden bij twee verdachten in Zegge

Aan de Stegge bouwt eigen kantoor op De Meeten II in Roosendaal

15:42 ROOSENDAAL - De geruchten over een mooi gebouw half in het water bij de rotonde op De Meeten II zijn er al jaren op de Landerije in Roosendaal. Vanaf maandag zijn vrachtwagens en een graafmachine aan het werk op het terrein bij het water om het bouwrijp te maken voor de tweede nieuwbouw in het gebied.