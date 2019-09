Tekort aan vrijwilligers is voor basiliek Oudenbosch nog niet nijpend

Jan Bedaf van de Oudenbossche stichting ervaart het gebrek aan mankracht voor bijvoorbeeld rondleidingen of ordedienst nog niet zo zeer. ,,Maar we kijken ook vooruit en met de gestage groei aan pelgrims en toeristen moeten we wel in de pas blijven. De wervingscampagne valt ons in de schoot, dus we liften graag mee. We garanderen ons publiek de maximale openstelling, dus zeven dagen in de week van 's ochtends tot 's avonds. Dat kunnen we met de 22 vrijwilligers van nu nog steeds waarmaken.‘’

Catharijneconvent

In andere religieuze gebouwen uit het Grootste Museum van Nederland is dat niet altijd het geval. Bedaf weet uit het halfjaarlijks overleg in het Museum Catharijneconvent te Utrecht dat andere beheersstichtingen aan de bel trokken. ,,De basiliek trok de laatste jaren al gemiddeld 60.000 bezoekers per jaar. Dat getal is niet spectaculair gestegen, landelijk ligt dat al vrij hoog.‘’

Quote De wervings­cam­pag­ne valt ons in de schoot, dus we liften graag mee. Jan Bedaf, Stichting Basiliek Promotie

Andere kerkgebouwen uit het Grootste Museum stootten op in de vaart der volkeren en kregen het verzoek vaker open te zijn. Het verklaart de vraag naar extra handjes als gids of toezichthouder. De opening van het Grootste Museum van Nederland was in 2017 in de basiliek. Met de budgetten van het Catharijneconvent kon de basiliek voorzien worden van een audiotoer. Toch willen de meeste toeristen graag de verhalen van een gids horen. Dat kan in Oudenbosch op afspraak. Ook de vrijwilligers, die niet zijn opgeleid tot gids weten volgens Bedaf bovengemiddeld veel over de basiliek. ,,Zij vormen een vraagbaak voor de spontane bezoeker.‘’

Belgische bussen

Hoewel geen grote toename, merkt de promotiestichting wel de effecten van het samenwerkingsverband. Bedaf: ,,Wekelijks komen hier bezoekers, die het hele rijtje kerken uit het Grootste Museum af gaan. Velen zien de basiliek voor het eerst. Ook het aantal Belgische bussen neemt toe.‘’