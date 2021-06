Tekort aan stageplaatsen in Roosendaal loopt iets terug

Gemeente over advies Jongeren­raad: ‘Er is geen tekort aan stageplaat­sen in Roosendaal, eerder mismatch’

3 juni ROOSENDAAL - Er is helemaal geen tekort aan stageplaatsen in Roosendaal, maar het aanbod zou wel iets beter over de verschillende opleidingsniveaus verdeeld mogen worden. Want voor studenten mbo niveau 1 of 2 is het wel degelijk lastiger om een geschikte stageplek in Roosendaal te vinden, dan voor leerlingen op mbo 4-niveau. En daar moet wel wat aan gebeuren.