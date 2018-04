Tekort aan pleeggezinnen in Brabant: 'Maar opvoeden is zo leuk!'

Liveblog en fotoalbum + video Noortje in Den Haag voor debat in Tweede Kamer: 'Waarom vasthouden aan plan als zoveel mensen tegen zijn?'

13:55 DEN HAAG / ROOSENDAAL - Noortje van Lith is donderdag bij het debat over de omstreden gehandicaptenwet in de Tweede Kamer. Ze verbaast zich over de vele mensen die zich verzetten tegen het plan in Den Haag, maar het plan toch nog steeds op tafel ligt.