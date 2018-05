Tekort aan babsen opgelost met twee nieuwe trouwambtenaren

OUDENBOSCH - De twee overgebleven buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (babs) in Halderberge krijgen versterking. De oproep om gemeente om nieuwe babs in huis te halen, heeft succes. Twee burgers willen de functie graag uitoefenen.

Simone Dirven-van Aalst uit Oudenbosch en Wouter van Straten uit Hoeven zijn door het college benoemd tot nieuwe trouwambtenaren. Zij mogen voortaan huwelijken sluiten. Dirven-Van Aalst deed dat in een vorige periode als wethouder van Halderberge, daarna burgemeester van Dongen ook al. Terug in Oudenbosch pakt Dirven verschillende taken weer op. Eerder dit jaar werd ze geïnstalleerd als raadslid voor het CDA.

Op peil

Volgens burgemeester Jobke Vonk-Vedder is daarmee het aantal trouwambtenaren weer redelijk op peil. ,,We hadden er zes, maar door persoonlijke omstandigheden zijn er vier afgehaakt.'' Het aantal huwelijken in Halderberge stijgt de laatste jaren weer. Drie jaar terug stapten 216 stellen in het huwelijksbootje, liefst 51 meer dan het jaar ervoor. Eenmalig als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand optreden, omdat een bruidspaar aan een vriend of bekende de voorkeur geeft, kan overigens ook in Halderberge. ,,Zelfs een beëdigde babs uit een andere gemeente mag worden ingeschakeld voor een huwelijksvoltrekking op Halderbergs grondgebied'', aldus Vonk-Vedder.

Geen rijst

Halderberge telt vier trouwlocaties. Naast het gemeentehuis zijn dat brasserie Tivoli in Oudenbosch, conferentiecentrum Bovendonk en 't Veerhuis in Oud Gastel. Maar aanstaande bruidsparen kunnen ook zelf een locatie uitkiezen en dat ter beoordeling voorleggen aan de gemeente. Voor trouwen in het gemeentehuis geldt dat het strooien van rijst, confetti of bloemblaadjes niet is toegestaan.